Ny konsernsjef overtek i røft år for Equinor

Det var neppe tilfeldig at Equinor slapp pressemeldinga der selskapet kunngjorde at dei vil bli klimanøytralt innan 2050, same dag som Anders Opedal tek over toppjobben.

Det var òg det han ville snakke mest om då NTB snakka med han etter at Eldar Sætre hadde overlate konsernsjefkontoret til han på Forus i Stavanger.

– Equinor skal vere eit leiande selskap i det grøne skiftet. Vi skal fjerne like mykje utslepp i 2050 som produkta våre slepp ut når dei er i bruk. Det skal vi gjere ved at vi skal halde fram med å jobbe med å redusere eigne utslepp, og så skal vi auke veksten innan fornybar energi, spesielt innan havvind, seier Opedal.

Han er likevel klar på at det skal haldast fram med olje og gass, og Equinor forventar ein årleg produksjonsvekst frå nye prosjekt med ein årleg vekstrate på 3 prosent i perioden 2019 til 2026, basert på dagens prognosar. Talet er likevel usikkert.

Drifta i Nord-Amerika

Han overtek i tøffe tider for Equinor, og tysdag er det open høyring i Stortinget, som vil ha svar på kva regjeringa visste om milliardtap og rekneskapsrot i Equinors USA-satsing. Ifølgje ein undersøkingsrapport frå PwC hadde Equinor eit rekneskapsmessig tap på 21,5 milliardar dollar, tilsvarande 161 milliardar kroner, mellom 2007 og 2019.

Opedal seier til NTB at det ikkje er aktuelt å trekkje Equinor heilt ut av Nord-Amerika, der selskapet framleis har betydelege eigardelar.

– Det vi har gjort, er å redusere eigardelane våre og tilpasse aktiviteten der til marknaden og prisane. Vi har framleis betydelege ressursar i bakken i Nord-Amerika, seier han, og ønskjer ikkje å kommentere Equinors framtidige strategi utover dette.

– Korleis skal de vinne tilbake tilliten frå folk til Equinors aktivitetar i USA etter det som har komme fram?

– Den tilliten skaper vi gjennom å vise at vi kan drive lønnsamt. Det viktige no er lønnsam drift, seier Opedal.

Nytt leiarteam

Opedal vil setje saman si eiga leiing når han overtek etter Sætre, som har leidd olje- og gassgiganten i seks år. I tillegg til Sætre går fleire sentrale personar i leiinga av eller over i nye stillingar.

– Det er heilt naturleg at ein gjer ei vurdering rundt samansetninga og kven som skal ha ein plass rundt det bordet, seier Opedal, men seier han først seinare vil komme tilbake til kven som skal sitje i den nye leiinga med han.

Førre veke vart det kjent at Reidar Gjærum etter nesten 16 år går frå stillinga som kommunikasjonsdirektør og over i rolla som seniorrådgivar for den nye konsernsjefen.

– No kjem det ein ny konsernsjef som må ha ein ny, lang horisont på den strategien han jobbar med og det teamet han skal setje saman, sa Gjærum til E24 då.

Også finansdirektør Lars Christian Bacher gjekk av måndag. Han forlèt Equinor, og Svein Skeie fungerer som finansdirektør inntil vidare.

Første ingeniør

Opedal blir den første ingeniøren som har leidd Equinor. Han har utdanning frå NTNU og seinare leiarutdanning – ein MBA frå Heriot-watt i Edinburgh. Han meiner Equinor har dei rette folka som skal til for å føre selskapet over i ei grøn framtid.

– Det er jo olje- og gasskompetansen vår som har gjort at vi har vorte leiande innanfor flytande havvind og har klart å ha den satsinga vi har hatt, seier Opedal til NRK, og seier at han håpar ungdommen i framtida vil søkje seg til Equinor fordi dei er eit selskap som bidreg til det grøne skiftet, jobbar digitalt og på ein moderne måte.

I eit portrettintervju med DN Magasinet plasserte han seg sjølv slik i eit historisk perspektiv:

– Eg er konsernsjef i ei anna tid enn tidleg på 70-talet, Arve Johnsens tid. Vi må jobbe annleis. Energien vi skal jobbe med, vil vere annleis. Men vi skal ikkje slutte med olje og gass. Vi skal bruke det vi kan for å bidra til å løyse utfordringane i verda. Og samtidig drifte selskapet til beste for dei som er eigarar.

