Opposisjonsparti vil ha forlengde koronatiltak

1. september vart den generelle kompensasjonsordninga til næringslivet avvikla. Dei ekstra rettane permitterte og arbeidslause fekk for å søkje dagpengar, blir avvikla 1. november og over nyttår, skriv Klassekampen.

Det får fleire av opposisjonspartia på Stortinget til å reagere. Dei meiner regjeringa må både halde fram og utvide støtteordningane over nyttår.

– Regjeringa sender ein slags omvend julegåve til folk som er permittere, ved å gi dei mindre dagpengar over nyttår. Ap vil heller sørgje for at dei som treng inntektssikring, skal få garantiar så lenge det er krise i landet, seier Hadia Tajik, nestleiar og finanspolitisk talsperson i Arbeidarpartiet.

SV-leiar Audun Lysbakken meiner det hastar med å avklare at ordningane blir forlengde over nyttår. Han peikar på at dei smitteverntiltaka som regjeringa har innført viser at dei forventar at krisa vil halde fram i mange månader framover, og at dei økonomiske tiltaka òg må forlengjast.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum stiller seg bak krava og meiner at det må bli meir stabilitet og tryggleik rundt dei tiltaka som blir gjort.

– Regjeringspartia og Frp, som no forhandlar om budsjett, må vere heilt klare på korleis vi skal gjere det gjennom det kommande året, seier han til avisa.

