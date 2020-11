Reisegarantifondet fryktar konkursras

innenriks

Så langt i år har 11 pakkereiseselskap gått konkurs på grunn av koronasituasjonen. Utan ein statsgaranti trur Reisegarantifondet at det kan gå mykje verre, skriv Dagens Næringsliv.

EUs pakkereisedirektiv krev at slike selskap må kunne stille ein garanti til Reisegarantifondet som sikrar at forbrukarane får tilbake pengane for forskotsbetalte reiser ved ein konkurs.

Men i september sa det svenske forsikringsselskapet Nordic Guarantees opp omtrent alle garantiar i Norden. Det ramma 63 medlemmer av Reisegarantifondet. Desse har ikkje lov til å selje pakkereiser etter 1. desember i år dersom dei ikkje klarer å stille ny garanti.

Og i den situasjonen reisebransjen er i no, kan det bli svært vanskeleg å få til.

I eit brev til Barne- og familiedepartementet ber Reisegarantifondet mellom anna om ei avklaring på om staten vil stille som garantist ut 2022 og anslår at det er behov for samla garantiar på rundt 1 milliard kroner.

– Vi aner ikkje kva som vil skje no ut over at garantimarknaden har vorte utruleg vanskeleg som følgje av risikoen. Og eg ser symptoma på at ein veldig stor del av dei mindre og mellomstore selskapa kan ryke no, viss ikkje garantisituasjonen blir løyst, seier den daglege leiaren i fondet, advokat Aki Johannes Viitala, til avisa.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har vist seg noko lunken til å stille garantiar etter at ho på spørsmål frå stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (A) tidlegare i haust svarte at «det er utfordrende å bruke samfunnets ressurser for å sette opp økonomiske tiltak for å hindre dette i en situasjon som både er mer langvarig enn antatt og som muligens skaper varige endringer i forbrukernes preferanser».

