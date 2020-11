Rekord i påviste smittetilfelle i Asker og Bærum

innenriks

I Bærum vart det meldt om 39 nye covid-19-smitta i helga. Tala frå Asker viste 12 nye tilfelle, skriv Budstikka. Det er det høgaste talet registrerte tilfelle i Asker og Bærum sidan pandemien starta.

Helga i veke 13, 28.–29. mars, har hatt nest mest smitta med 31 tilfelle.

Det blir likevel testa mange fleire no enn i starten av pandemien.

Sist veke viser testtala for Asker og Bærum at kommunane ligg an til å ha utført godt over 2.000 koronatestar kvar. I veke 13 vart 433 personar testa i Bærum, medan 178 vart testa i Asker.

