Fram til no har Skatte-Noreg vore delt mellom stat og kommune. Frå 1. november overtok Skatteetaten ansvaret for innkrevjing av skatt, føring av skatterekneskap og kontroll av arbeidsgivarar.

– No samlar vi oppgåvene og kompetansen éin stad, i éin etat. Vi får utnytte kompetansen på tvers når vi no får overført over 1.000 dyktige personar frå kommunane. Eg er trygg på at vi saman skal løyse oppgåvene på ein god måte framover, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.



