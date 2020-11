Statkraft kjøper solkraftselskap for 1,45 milliardar kroner

innenriks

Statkraft kjøper Solarcentury for 117,7 millionar pund, noko som utgjer om lag 1,45 milliardar kroner.

– Oppkjøpet er i tråd med strategien vår om å auke satsinga på vind- og solkraft og bli eitt av dei leiande selskapa i verda innan fornybar energi, seier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i ei pressemelding.



Innan 2035 ventar Statkraft at solkraft er den største straumkjelda i verda, og i 2050 trur selskapet at solkraft står for 38 prosent av kraftproduksjonen i verda.

– Det er ein stor dag for oss å få dette i mål. Prosessen har teke lang tid. Vi har vore på leiting etter eit solenergiselskap å kjøpe opp i to år og har gått gjennom veldig mange selskap, seier Rynning-Tønnesen til E24.

