To av tre deltakarar i introduksjonsprogrammet var i arbeid eller utdanning etter fem år

innenriks

Introduksjonsprogrammet skal styrkje moglegheita til nye innvandrarar for deltaking i yrkes- og samfunnslivet, og det økonomiske sjølvstendet deira.

SSBs siste oversikt tek for seg deltakarar som var med i introduksjonsprogrammet i perioden 2013 til 2017.

– Delen som er aktive på arbeidsmarknaden, aukar for alle avgangskohortar i åra etter programslutt. Blant dei som avslutta introduksjonsprogrammet i 2013, ser vi at sysselsetjingsdelen auka med heile 13 prosent til 61 prosent fram mot 2018, seier seniorrådgivar Jinghui Geng Lysen i SSB.

Fleire menn enn kvinner er arbeidsmarknadstilknytte, men kjønnsgapet blir reduserte for kvart år etter programslutt.

Samla del med arbeidsmarknadstilknyting auka frå 62 til 67 prosent i perioden 2014 til 2018 for deltakarane som avslutta introduksjonsprogrammet i 2013. Til samanlikning var delen i arbeid eller utdanning i befolkninga i alderen 20 til 50 år i 2018 på 85 prosent, medan sysselsetjingsdelen låg på 78 prosent.

– Inntektsnivået for tidlegare deltakarar ligg betydeleg under nivået for befolkninga i samanliknbar alder, men det skjer likevel ei betring dei fem første åra etter programslutt, seier seniorrådgivar Harald Lunde i SSB.

