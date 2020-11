Våt oktober på Austlandet – varmt i nord

innenriks

Frå før var det klart at det for første gong sidan 1993 vart registrert meir regn i Oslo enn i Bergen i oktober.

Fem stader i Viken og Vestfold og Telemark vart det sett nye nedbørsrekordar i oktober. Størst auke frå førre rekord hadde Veggli i Rollag i Viken som enda på 174 millimeter, 24,9 millimeter meir enn den førre rekorden frå 2014.

Verd å merke seg er òg Tunhovd i Nore og Uvdal. Aldri før i den 125 år lange levetida til stasjonen har så mykje nedbør (134,4 millimeter) falle i oktober.

Andre strake for Jan Mayen

I den andre enden har ni stasjonar ny minsterekord. To i Stryn i Vestland, tre i Nordland og to i Troms og Finnmark. Den siste rekorden tilhøyrer Jan Mayen. Sjølv om målingane her blir førte heilt tilbake til 1921, vart den førre rekorden sett i 2019.

På landsbasis var nedbørsmengda like under normalen (95 prosent), medan månadstemperaturen låg 1,5 grad over normalen. Det er det 15. varmaste sidan 1900.

Nordland hadde fleire stasjonar med under 25 prosent av normal nedbørsmengd, og det var dei to nordlegaste fylka i landet som fekk dei relativt høgaste temperaturane. Enkeltstasjonar hadde avvik på opptil 3 grader over normalen.

Mot vinter

Lindesnes fyr og Kvitsøy var dei varmaste stadene i landet med ein snittemperatur på11,2 grader i oktober. Høgaste maksimumstemperatur, 21,4 grader, hadde nordmørskommunen Tingvoll på månadens første dag.

Ser vi på dei kaldaste stadene, er det mykje som tyder på at vi nærmar oss den kvite årstida. Gamanjunni i Kåfjord i Troms var kaldast (-2,7 grader) gjennom månaden, medan Folldal og Kautokeino begge målte -18,7 grader i løpet av oktober.

Dermed var det 40,1 grader i forskjell mellom det varmaste og kaldaste kongeriket opplevde i den tiande månaden av året.

(©NPK)