23-åring frå Agder dømd til nær sju års fengsel for valdtekter og andre overgrep

Vidare er han dømd til å betale dei fem jentene til saman 440.000 kroner i oppreisningserstatning.

Retten kan ikkje sjå at det finst formildande omstende knytt til nokon av brota av straffelova som gjeld seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, der tre av jentene var dei fornærma.

Ingen av dei hadde eit kjærastforhold med tiltalte, og etter vurderinga til retten fanst det ei betydeleg grad av utnytting. To av jentene var 14 år, ifølgje dommen.

Oppkonstruert

I retten erkjende 23-åringen straffskuld for den seksuelle omgangen med éin av dei tre, men forsvararen hans, advokat Nils Anders Grønås, la ned påstand om frifinning.

Retten kom til at forklaringa til tiltalte var oppkonstruert og tilpassa, noko som ikkje gav grunnlag for strafferabatt.

Det vart òg funne bevist at tiltalte spreidde minst to seksualiserte videoar av éin av dei andre jentene. Dette var ikkje ein del av tiltalen, men vart likevel sett på som skjerpande.

Retten er ikkje i tvil om at videoane vart nytta som ein del av overmakta tiltalte utnytta overfor henne for fleire overgrep, heiter det.

Lang liggjetid gav rabatt

Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, la ned påstand om sju år og ti månaders fengsel.

Retten kom til at straffa for alle forhold i utgangspunktet burde vere åtte og eit halvt års fengsel. Men sidan det har gått lang tid sidan lovbrota, kom dette tiltalte til gode. Det blir notert i dommen at saka har vorte rundt 14 månader for gammal.

Retten til tiltalte til behandling innan rimeleg tid er slått fast i den europeiske menneskerettskonvensjonen. Lang saksbehandlingstid skal gi utslag i straffa, og retten fann det riktig å tilkjenne ein straffereduksjon på rundt 20 prosent.

Saka gjekk for retten frå 12. til 20. oktober. Det vart ført i alt 22 vitne.

