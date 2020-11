61 koronapasientar er innlagde på sjukehus

innenriks

Talet på pasientar som får respiratorbehandling er tre, som er det same som måndag.

46 av koronapasientane er innlagde på sjukehus i helseregionen Helse sør-aust, fem er innlagde i Helse vest, fem er innlagde i Helse Midt-Noreg og fem er innlagde i Helse nord.

Det var ved midnatt registrert 21.338 koronasmitta personar her i landet hittil i år, ifølgje førebelse tal. Det er ein auke på 704 tilfelle det siste døgnet, ifølgje tala frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS). Auken på 704 er den høgaste under pandemien så langt.

(©NPK)