Equinors USA-tap har nådd 24,5 milliardar dollar

Han var først ute med å forklare seg då Stortingets energi- og miljøkomité tysdag heldt open høyring om USA-satsinga.

– Eit samla rekneskapsmessig tap frå 2007 til utgangen av 2019 på 21,5 milliardar dollar, om lag 160 milliardar kroner ut frå valutakurs på dei relevante tidspunkta, er særs alvorleg, sa Reinhardsen.

Så la han til:

– I dei ni første månadene i år har vi cirka 3 milliardar i rekneskapsmessige tap, der nedskrivingar utgjer 2,4 milliardar dollar, som gjer at totalsummen no er 24,5 milliardar dollar.

Erkjende svikt

Equinor har for lengst erkjent både at det var alvorlege manglar ved økonomistyringa i USA-satsinga, og at selskapet har gått på betydelege tap.

– Det er openbert at satsinga i USA, og særleg den landbaserte delen, ikkje har gitt dei resultata vi planla for. Langt derifrå, sa Reinhardsen.

– Hovudårsaka er at oljeprisføresetnadene som vart lagt til grunn, ikkje heldt då marknaden kollapsa, sa styreleiaren.

SVs Lars Haltbrekken kallar saka den største industriskandalen i noregshistoria.

– Equinor sløste bort 200 milliardar kroner. Vi må komme til botn i kven som visste eller burde visst om desse overskridingane. Kvifor vart det ikkje gjort noko tidlegare for å forhindre desse enorme tapa? seier han til NTB.

To delar

Høyringa føregjekk tysdag under strenge smitteverntiltak på Stortinget, og deltakarane i høyringa var med på videosamband.

Reinhardsen og tidlegare styreleiar Svein Rennemo i Equinor, som fram til våren 2018 heitte Statoil, var først ut. Seinare skal tidlegare konsernsjef Helge Lund og den nyleg avgåtte Equinor-sjefen Eldar Sætre forklare seg.

Til slutt er det politikaranes tur. Tidlegare olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) og etterfølgjarane Tord Lien (Frp) og Tina Bru (H), som har ansvaret i dag, skal alle blir spurde ut av komiteen.

Den formelle ramma for høyringa er Brus forklaring om saka i Stortinget 10. juni.

Samtidig kan saka seinare hamne på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det kjem av at Riksrevisjonen no er i gang med ei gransking av handlingane til staten som eigar i Equinor.

