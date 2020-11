FHI åtvarar om kraftig koronaauke og store mørketal

innenriks

– Frå inngangen til veke 43 har det berre gått rett opp, sa FHI-direktøren på pressekonferansen til regjeringa tysdag ettermiddag.

Ho opplyste at med nesten 3.000 tilfelle i veke 44 er talet på nye tilfelle nesten dobla frå veke 43.

Reproduksjonstalet blir no rekna å vere rundt 1,3.

I tillegg reknar FHI med at talet på tilfelle som ikkje blir oppdaga, kan vere så høgt som 60 prosent.

– Vi ventar at talet på pasientar som treng sjukehusbehandling, vil auke, at talet som treng intensivbehandling, vil auke, og at talet på dødsfall vil auke, understreka Stoltenberg.

Helseminister Bent Høie (H) varsla at det denne veka kjem nye nasjonale tiltak for å slå ned smittespreiinga.

Stoltenberg og direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet støttar avgjerda.

– Vi er i ferd med å kunne miste kontrollen, sa Guldvog.

– Dette er ein svært alvorleg situasjon. Vi byrjar å nærme oss den temperaturen vi hadde i mars, la helsedirektøren til.

(©NPK)