innenriks

Det blir ikkje foreslått andre endringar i reiserestriksjonane, opplyser FHI på nettsidene sine.

Dei finske regionane er Östra Savolax, Lappland og Länsi-Pohja. I alle regionane er det dei siste to vekene over 30 melde koronatilfelle per 100.000 innbyggjarar.

På bakgrunn av råda frå FHI vil regjeringa avgjere kva innreiserestriksjonar som skal innførast. Nye reglar vil tre i kraft natt til laurdag 7. november.

(©NPK)