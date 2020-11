Fleire byar strammar inn på koronatiltaka

innenriks

I Drammen, der det har vore høvesvis 38, 28 og 25 nye smittetilfelle dei siste tre dagane, skal formannskapet ta stilling til smittevernpåbod tysdag ettermiddag.

Rådmannen ønskjer å innføre påbod om munnbind mellom anna på butikkar, serveringsstader og i lokale for kultur-, sports- og fritidsaktivitetar. Rådmannen ønskjer òg å nekte innslepp på utestader etter klokka 22, og oppmodar til å unngå bruk av kollektivtransport, og dessutan at flest mogleg jobbar heimanfrå.

– Frå Fylkesmannen, Helsedirektoratet og FHI er det tilrådd at alle kommunar rundt Oslo vurderer Oslos tiltakspakke. Så det er den vurderinga vi no gjer. Når smitten stig som han gjer, så vurderer vi tiltaka på nytt, seier kommuneoverlege John David Johannessen til NRK.

Maks ti i Tromsø

Tysdag varsla Tromsø-ordførar Gunnar Wilhelmsen (Ap) nye tiltak i kommunen. Det gjeld mellom anna påbod om registrering av gjester ved serveringsstader og krav om maks ti personar på besøk i eigen heim, ifølgje Nordlys.

I tillegg blir det tilrådd auka bruk av heimekontor og bruk munnbind på offentleg transport der det ikkje er mogleg å halde éin meters avstand.

Tysdag vart sju nye tilfelle stadfesta i kommunen.

– Vi må skjerpe oss. Som ordførar ser eg alvorleg på utviklinga. Situasjonen har forverra seg, og talet på tilfelle er høgare no enn det har vore dei siste månadene, sa Wilhelmsen på ein pressekonferanse tysdag.

– Tilrådingar

Kriseleiinga i Trondheim møttest tysdag for å diskutere smitteutviklinga i byen.

– Kriseleiinga har hatt jamlege møte sidan mars, og tema i dag var auka smitte på landsbasis og noko auka tal på smitta lokalt, seier kommuneoverlege Tove Røsstad til Adresseavisen.

– Det ligg så langt ikkje an til pålegg, men tilrådingar. Framleis er det slik at vi sporar nesten all smitte når vi får nokre dagar på oss, og då får vi sett personar som er utsette for smitte, i karantene, forklarer ho.

Det er varsla pressekonferanse onsdag.

