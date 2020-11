Leseprosjekt: Intensiv opplæring gir gode resultat

innenriks

Elevar med behov for ekstra læringsstøtte i lesing som får intensiv opplæring på 1. trinn, får betre resultat i lesing på 2. og 3. trinn enn det som er vanleg for denne gruppa elevar.

Det viser resultatet frå lese- og skriveprosjektet «På sporet», skriv regjeringa i ei pressemelding.

– Det er godt å sjå at tidleg innsats fungerer, og at fleire elevar blir betre til å lese når dei får den rette hjelpa tidleg, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Ho meiner prosjektet er eit godt døme på korleis ein kan ta tak i utfordringane raskt, slik at fleire får ein god start på skulegangen. No blir det vurdert å utvide plikta til å gi intensiv opplæring til fleire trinn. Forslag til ny lov blir sendt ut på høyring til våren.

– Ved å setje inn ekstra innsats kan vi hjelpe eleven til å ta igjen det tapte, i staden for at han eller ho blir hengande etter. Det er òg viktig for meistringskjensla, seier Melby.

Intensiv opplæring i matematikk kan ikkje vise til like gode resultat. Her meiner forskarane at dette må skje over lengre tid.

Internasjonale undersøkingar viser at 26 prosent av elevane presterer på lågare nivå i lesing, og 38 prosent presterer lågt i matematikk på 4. trinn.

(©NPK)