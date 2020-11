Riksrevisjon-kritikk mot staten: Tek for høge gebyr

innenriks

Riksrevisjonen har kontrollert om staten følgjer Stortingets føresetnader for gebyrfinansiering av tenester som tinglysing av eigedom, registrering i lausøyreregisteret og teoriprøva for førarkort. Undersøkinga viser at staten krev inn for høge gebyr.

– Gebyr på offentlege tenester skal ikkje vere høgare enn kostnadene. At vi som innbyggjarar betaler 627 millionar kroner meir enn det faktisk kostar å levere tenestene Riksrevisjonen har sjekka, er ein skjult skatt. Det kan ikkje statsforvaltninga påleggje oss, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

