Besøket skjedde nokre knappe veker etter at det 9. oktober vart klart at vindkraftmotstandarane ikkje fekk medhald frå regjeringa i klaga si om at konsesjonen for Haram vindkraft var ugyldig.

Det er planlagt åtte vindturbinar på fjellet på Haramsøya, der det bur rundt 500 innbyggjarar. Utbygginga har vore ein av dei mest betente i Noreg.

I juni aksjonerte motstandarar og prøvde mellom anna å blokkere vegen til anleggsområdet der turbinane skal byggjast.

