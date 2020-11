Stadig fleire over 65 år tek influensavaksine

innenriks

Personar over 65 år tilhøyrer risikogruppene for alvorleg influensa, og alle i denne aldersgruppa blir derfor tilrådd å ta influensavaksinen i forkant av influensasesongen kvart år.

Registreringane i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at delen som tek influensavaksine i denne aldersgruppa, har auka jamt over dei siste fem sesongane, frå 24 prosent i 2015/16-sesongen til 43 prosent i 2019/20, melder Folkehelseinstituttet.

– Sjølv om talet på registreringar har auka år for år, er det framleis ein del vaksinasjonar som ikkje blir registrerte i SYSVAK. Dette betyr at registreringane i SYSVAK er eit minimumstal. Den reelle vaksinasjonsdekninga blant dei over 65 år er derfor truleg høgare mange stader, seier seniorrådgivar Kjersti Rydland i Folkehelseinstituttet.

(©NPK)