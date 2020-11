Statsbygg er i gang med 117 koronaprosjekt over heile landet

innenriks

Eit av tiltaka regjeringa har sett inn for å dempe dei økonomiske konsekvensane av koronapandemien, er å bruke 194 millionar kroner på vedlikehaldsprosjekt over heile landet.

– Det er ein vinn-vinn situasjon fordi vi får halde ved like statlege bygningar landet rundt, samtidig som vi inkluderer fleire i arbeidslivet, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Statsbygg har allereie sett i gang 117 vedlikehaldsprosjekt for nesten 100 millionar kroner. Det blir mellom anna satsa på fengsel og undervisningsbygg. Prosjekta dreier seg om alt frå utskifting av elektriske anlegg, nye vindauge og dører og utbetring av råteskadar til måling av vegger.

– Vi skal ta Noreg ut av koronakrisa ved å skape meir og inkludere fleire. Desse vedlikehaldsprosjekta bidreg til å skape fleire jobbar i fleire bransjar over heile landet, seier Astrup.

I tråd med handlingsregelen har regjeringa auka bruken av oljepengar for å støtte opp under aktivitet og sysselsetjing, og for å motverke arbeidsløyse. Statsbygg har foreslått 284 ulike tiltak som pengane kan brukast til. 92 tiltak er allereie avslutta.

