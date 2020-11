Statsministermåling: Jamt mellom Støre og Vedum – flest vil ha Solberg

innenriks

I ei undersøking Respons Analyse har gjort for VG svarer 38 prosent at dei ønskjer at Solberg held fram som statsminister.

23 prosent føretrekkjer Støre, medan 21 prosent ønskjer Vedum som statsminister etter 2021-valet.

Dersom valet berre består av alternativa Solberg og Støre, svarer 50 prosent at dei føretrekkjer Solberg. Det er opp 5 prosentpoeng frå august. 39 prosent peikar på Støre, ein auke frå 36 prosent.

Delen som er usikre, eller som ikkje vil velje nokon av dei to, går ned frå 19 i førre måling, til 11 prosent.

(©NPK)