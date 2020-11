Tidlegare oljeminister om Equinors USA-skandale: – Vi kjende ikkje til omfanget

innenriks

– Både den noverande statsråden og selskapet har gjort greie for at vi ikkje kjende til omfanget av dei utfordringane som var med revisjon, rekneskap og internkontroll i USA, seier Tord Lien til TV 2.

Den tidlegare Frp-statsråden, som var olje- og energiminister mellom 2013 og 2016, er blant dei som tysdag stiller i Stortingets høyring om Equinors milliardtap i USA.

Ein undersøkingsrapport frå PwC har vist at det er snakk om eit rekneskapsmessig tap for Equinor på 21,5 milliardar dollar, tilsvarande 161 milliardar kroner, mellom 2007 og 2019.

På spørsmål frå TV 2 om han kan utdjupe kva han visste, svarer Lien:

– Dette er gjort grundig greie for. Dagens styreleiar, som eg oppfattar det sjølv, har gitt uttrykk for at informasjon om problema med revisjon og internkontroll i USA ikkje kom til departementet og resten av eigarane, og at det i ettertid er kritikkverdig. Dette synet oppfattar eg at statsråd Bru deler. Eg ser ingen grunn til å innvende noko mot den kritikken, seier han.

(©NPK)