Vegvesenet har ikkje god kontroll på vegtryggleiken, meiner Riksrevisjonen

– Riksvegane i Noreg krev ekstra oppfølging på grunn av krevjande terreng og skiftande klima. Derfor er det ekstra viktig at dei som har ansvaret, følgjer opp tryggleiken skikkeleg. Det er skremmande at Statens vegvesen ikkje inspiserer og følgjer opp tryggingsinstallasjonane slik dei skal, seier riksrevisor Per-Kristian Foss i ei pressemelding.

Vegvesenet har ikkje tilstrekkeleg oversikt over tilstand og tryggingsnivå på installasjonar og utstyr i vegnettet, ifølgje rapporten som vart lagt fram tysdag.

Riksrevisjonen har sjekka 10 av dei 80 kontraktane for drift av riks- og europavegar.

Etaten gjer generelle inspeksjonar, slik dei er pålagde, men funna blir berre delvis følgde opp. Generelle inspeksjonar skal gjennomførast kvar veke for å avdekkje avvik på standarden på riksvegane og oppdage akutte skadar.

I tillegg skal det gjerast ein årleg «enkel inspeksjon» for å registrere forhold som påverkar tryggleik og framkomst og ein «hovudinspeksjon» kvart femte år for å sjå på alle forhold ved vegen.

– Når det gjeld årlege enkeltinspeksjonar og femårige hovudinspeksjonar, er det i hovudsak ikkje dokumentert at slike er planlagde eller gjennomførte. Dette betyr at Statens vegvesen ikkje har oversikt over tilstanden til eller tryggingsnivået på alle objekta i vegnettet, og dei får dermed ikkje fastlagt kva slags tiltak det er behov for, heiter det i rapporten.

Riksrevisjonen konstaterer dermed at vegnettet ikkje blir overvaka i samsvar med krava, som skal sikre at folk kan ferdast trygt på vegen.

