Bane Nor blir frifunne for aktlaust drap og aktlaus skade etter Filipstad-ulykka

innenriks

Det kjem fram i dommen frå Oslo tingrett.

Det var 24. februar i fjor at Even Warsla Meen gjekk gjennom eit hol i eit gjerde og inn i togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo saman med ei 16 år gammal jente og ein 15 år gammal kamerat.

Inne i tunnelen klatra dei tre ungdommane opp på eit parkert tog. Der kom dei borti ein køyreleidning som var spenningssett med 15.000 volt.

Even Warsla Meen døydde. Dei to andre ungdommane vart kritisk skadde, men overlevde.

Under rettssaka, som gjekk i oktober, var det statlege føretaket tiltalt for aktlaust drap på Meen og aktlaus skade på dei to andre, i samband med at påtalemakta meinte at Bane Nor ikkje hadde sikra området tilstrekkeleg.

Saka gjekk til retten etter at Bane Nor berre aksepterte å bli pålagde eit førelegg for manglande sikring av området, men ikkje for aktlaust å ha forårsaka Meens død eller skadane på dei to som overlevde ulykka.

I dommen skriv tingretten at dei ikkje er overtydde om at ulykka ikkje ville ha skjedd dersom områdesikringa hadde lege på straffritt nivå.

Retten held samtidig oppe bota på 10 millionar kroner for den manglande områdesikringa som Bane Nor allereie har vedteke.