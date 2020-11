Guldvog: Har tilrådd kraftfulle tiltak

innenriks

Helsedirektøren uttrykkjer bekymring over den kraftige auken i smitta med covid-19, og seier det er nødvendig å få kontroll over spreiinga. Viss ikkje det ikkje blir gjort noko, kan òg Noreg bli nøydd til å stengje ned samfunnet slik andre land i Europa har måtte ty til.

– Det er ein dramatisk auke no med utbrot i meir enn 60 kommunar. Vi har tilrådd regjeringa kraftfulle tiltak, seier Guldvog til NRK.

Han trekker fram verkemiddel for å bremse den sosiale kontakten mellom menneske, sterkare tiltak for å hindre importsmitte og generelle tiltak for å hindre mobilitet mellom land.

