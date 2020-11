Ingen mistanke om koronasmitte blant norsk mink

innenriks

Det muterte viruset har i Danmark smitta vidare frå mink til menneske, og det er så langt registrert tolv personar med det muterte viruset.

Fagdirektør Kåre Mølbak i Statens Serum Institut seier det muterte viruset ikkje blir hemma av antistoff i same grad, og at framleis minkavl vil medføre risiko for folkehelsa både i Danmark og utlandet, fordi det kan undergrave effekten av ein framtidig koronavaksine.

Mellom 15 og 17 millionar mink må truleg avlivast. Det er allereie påvist koronasmitte ved over 200 danske minkfarmar, og 67 har allereie byrja med avliving.

Ingen minksmitte i Noreg

Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet opplyser til NTB at det ikkje er mistanke om koronasmitte blant norsk mink. Det kjem av fleire årsaker.

– I Danmark har dei ein stad mellom 1.100 og 1.200 minkfarmar, og dei er større enn det våre er. Det betyr at det er fleire menneske som jobbar der, og det er i første omgang smitte frå menneske til mink som er den viktigaste smittekjelda inn i farmane, forklarer veterinær Hannah J. Jørgensen, som har fagansvar for zoonosar ved Veterinærinstituttet, til NTB.

Til samanlikning har Noreg rundt 40 minkfarmar, ifølgje Jørgensen.

– Det betyr at det er færre menneske som er i kontakt med mink. Det er sannsynlegvis dei viktigaste forskjellane, seier ho.

Starta kartlegging i vår

Allereie i vår, då det vart påvist koronasmitte i minkfarmar i Nederland, kartla Mattilsynet dei norske minkfarmane, og gav dei råd om smittevern.

– Det vart òg innført meldeplikt for tilfelle av SARS-CoV-2 på dyr i Noreg. Om ein så symptom det ikkje kunne sjåast bort frå at kom av andre årsaker, vart ein beden om å melde ifrå. Deretter ville Mattilsynet saman med helsestyresmaktene vurdere å ta prøver av dyr, forklarer Ole-Herman Tronerud, seniorrådgivar og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Han legg til at det førebels ikkje er meldt behov om slik prøvetaking.

Vanskeleg å bedømme

Det er Mattilsynet som er ansvarlege for forvaltning av norsk mink. Tronerud seier det er vanskeleg å bedømme korleis eventuell koronasmitte i norske minkfarmar vil bli handtert.

– I Danmark er nok mykje av bakgrunnen for valet basert på folkehelseproblematikken. Dermed vil det òg i ein samanheng der vi får sjukdom på dyr i Noreg, som også kan gå på menneske, vere heilt naturleg at helsestyresmaktene vil vere involverte i avgjerda om ei eventuell handtering, seier Tronerud.

