Johansen og Kjerkol vil ha obligatorisk testing ved grensa

– Vi må ha krav om testing ved grensa for alle som kjem frå raude land, med alternativ om at alle som reiser frå desse landa framviser ein negativ test før dei reiser til Noreg, seier Kjerkol, som er Aps helsepolitiske talsperson, til VG.

Byrådsleiar Johansen peikar på si side på at det som har vorte gjort på grenseovergangar og flyplassar, har vore ganske avgrensa. Han meiner at auken i smitte både no og i mars har vore driven fram av smitte frå andre europeiske land.

– Eg vil ikkje politisere pandemien, men akkurat i dette tilfellet er eg utan tvil veldig oppteken av at vi innfører obligatorisk testing, seier han til avisa.

Regjeringa har varsla nye koronatiltak gjennom veka, og helseminister Bent Høie (H) har sagt at internasjonal reiseverksemd er blant områda regjeringa ser på.

