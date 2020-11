innenriks

Heiberg, som er leiar i Oslo MDG, skriv i eit Facebook-innlegg onsdag kveld at årsaka er at det er krevjande å kombinere vervet som leiar i Oslo og samtidig vere toppkandidat i Sogn og Fjordane.

Ho skriv at ho ønskjer å gjere ein god jobb der ho stiller, og at det er avgjerande for partiet å gjere eit godt val i hovudstaden.

Det var NRK som først omtalte saka.

Heiberg er frå Kaupanger i Sogndal kommune. Ho er òg bystyrerepresentant i Oslo.

