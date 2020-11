innenriks

Tidlegare har Vegvesenet berre kunna melde ulovleg verkstaddrift. Med dei nye reglane kan dei dessutan gi tvangsmulkt.

– Dette bidreg til å sikre at du som bileigar får bilen din reparert trygt og trafikksikkert. I tillegg skal det sørgje for at dei som jobbar der har gode arbeidsforhold og den rette kompetansen, seier seksjonsleiar Sigve Austenå i Statens vegvesen i ei pressemelding.

30 av dei 180 ulovlege verkstadene Vegvesenet hadde tilsyn hos i 2019 vart melde til politiet.

