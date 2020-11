Politiet ville fengsle truande kvinne – domstolen sa nei

innenriks

Politiet framstilte kvinna for varetektsfengsling i Sogn og Fjordane tingrett laurdag, men fekk avslag på kravet av domstolen. Dermed vart ho på nytt sloppen ut i lokalsamfunnet. Dette var andre gong på ei veke ho hadde trua nokon med kniv.

Tysdag kveld, etter at to personar hadde vorte påførte kuttskadar i Svelgen, oppsøkte kvinna biblioteket i Bremanger der ho vifta med to knivar. Fleire barn var i lokala då kvinna kom. Folk måtte bruke stolar til å forsvare seg.

– Ho vifta med to knivar medan ho smilte. Ungane var i hjørnet og skalv av frykt. Vi fekk dei til å gå langs veggene slik at dei kom seg rundt og ut, fortel bibliotekar Kavi Nadan til Bergens Tidende.

Kvinna hadde òg prøvd å ta seg inn i fleire privatbustader før ho gjekk til biblioteket. Til avisa Firda seier tenestestadsleiar Espen Gulliksen ved Bremanger lensmannskontor at kvinna er godt kjend av politiet. Onsdag var ho i varetekta til politiet på psykiatrisk avdeling på Førde sjukehus.

– Kvinna ser ut til å ha falle mellom to stolar. Det er tidlegare gjort forsøk på å fengsle henne, men då har retten sagt nei. Ho har vorte framstilt for helse, men ho er ikkje underlagd tvang. Dersom kvinna ikkje sjølv vil ha tjuefiretimars pass, så er det vanskeleg å gjere noko, seier Gulliksen til avisa.

Han seier kravet for å bli tvangsinnlagd er at det er skjedd ei alvorleg hending. Om knivepisodane dei siste dagane vil utløyse eit slikt inngrep, er det ikkje opp til han å bestemme.

