Seks av ti er fornøgde med kommunale rustenester

innenriks

Det kjem fram i ei ny evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet gjennomført av KORUS Midt (Kompetansesenter rus, Midt-Noreg) på oppdrag for Helsedirektoratet.

Der kjem det òg fram at brukarane gjennomgåande gir positive vurderingar av tilsette i tenesta, men at det blir etterlyst meir involvering av og støtte til pårørande.

– Dei kommunale tenestene har vorte betre på prioriterte område som brukarmedverknad og hjelp til livsmeistring. Det har stor verdi for brukarane. Samtidig er det nyttig for oss å sjå kva vi må arbeide med for å bli betre, seier avdelingsdirektør Åste Herheim i Helsedirektoratet.

Av område der fleire brukarar har fått for lite hjelp, blir mellom anna jobb og utdanning, fysisk trening og ernæring/kosthald nemnde.

Kartlegginga er den andre av totalt tre. 1.336 brukarar i 45 kommunar har svart på spørsmål om rusproblema og erfaringa deira med tenestetilbodet i kommunen. Den siste kartlegginga vil bli gjennomført i 2021.

(©NPK)