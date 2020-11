Sprengstoff destruert etter ransaking i Spydeberg

innenriks

Ein mann vart onsdag ettermiddag arrestert etter at væpna politiet rykte ut til ei privatadresse i Spydeberg i samband med ein trusselsituasjon.

Mannen skal ifølgje NRK ha hatt noko som likna ein handgranat. I tillegg opplyste politiet at dei skulle undersøkje om det var eksplosiv på staden.

Ved 19-tida opplyste Aust politidistrikt på Twitter at dei skal destruere sprengstoff i eit grustak i området.

Overfor Smaalenene seier oppdragsleiar Kjetil Ringseth i Aust politidistrikt at det dreier seg om nokon og tretti fenghetter som vart funne i leilegheita.

– Når bombegruppa likevel var på staden, valde vi å la dei handtere dette, seier Ringseth.

Det var ved 15.30-tida at politiet først melde at dei hadde rykt ut til Spydeberg og at ein person var arrestert. Ingen personar vart skadde i samband med arrestasjonen.

