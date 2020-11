Tolv koronasmitta knytt til sjukeheim i Lier

innenriks

Fredag vart det stadfesta smitte hos to tilsette ved sjukeheimen. Fem dagar seinare har til saman fem tilsette og sju bebuarar fått påvist viruset, skriv Lierposten.

Verksemdsleiar Lill Solheim Rustad opplyser likevel overfor avisa at smitten no er under kontroll ved sjukeheimen, sidan alle bebuarane vart sette i karantene på romma sine då dei første smittetilfella vart kjende.

– Så har det komme fleire positive testar etter kvart. No som vi går med smittevernutstyr, er det ikkje fare for at vi smittar kvarandre, og vi har smitten under kontroll, seier ho.

Etter ein auke i smittetilfella i Lier kommune både på sjukeheim og på skular dei siste dagane, er det innkalla til ekstraordinært kommunestyremøte torsdag klokka 16.30.

