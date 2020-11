Amerikansk general vil ha mobile basar i Noreg

innenriks

General David Berger er sjef for US Marines, ei amerikansk våpengrein med nære samband til Noreg. I ein artikkel publisert av US Naval Institute skriv han om eit nytt konsept der han ønskjer eit nettverk av mobile basar i Noreg, skriv Klassekampen.

Basane skal støtte operasjonane til den amerikanske marinen mot russiske ubåtar lengst nord i Atlanterhavet og skal nyttast for å true kinesiske ubåtar i Sør-Kina-havet og russiske ubåtar i Arktis.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) stadfestar saka overfor avisa og skriv i ein e-post at det amerikanske marinekorpset vurderer «behovet for å etablere mobile, fremskutte midlertidige basar» i Noreg.

Han understrekar samtidig at det ikkje er bestemt om dette konseptet skal brukast i Noreg, og at norsk basepolitikk ligg fast, altså at framande makter ikkje skal ha permanente basar for stridskrefter på norsk grunn i fredstid.

Dei foreslåtte basane skal ikkje vere faste installasjonar, men det nødvendige utstyret skal lagrast i Noreg på førehand.

Det er ikkje klart kvar i landet det eventuelt er aktuelt å etablere dei nye, mobile basane.

