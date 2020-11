Bergenhus Heimevernsdistrikt innstiller øvingsaktiviteten

innenriks

– Slik situasjonen er no, med auka smitte og vanskar med smittesporing, meiner vi at utsetjing av trening vil lette trykket på dei som arbeider for å slå ned smitten, seier distriktssjef, oberstløytnant Christoffer T. Knutsen.

Aktivitetane som er utsette, er trening med innsatsstyrken Bjørn West og treningar i Sunnhordland, Kvinnherad, Hardanger, Gulen, Bjørnafjorden og Bergen.

– Vi tek opp igjen treningane våre etter nyttår, om situasjonen tillèt det, seier Knutsen.

Etter koronautbrotet i mars har Bergenhus Heimevernsdistrikt trena over 6.000 tenestedagar med soldatar utan smittetilfelle.

(©NPK)