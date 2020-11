Bistandsadvokat kritiserer dom etter dødsulykka på Filipstad

innenriks

Bistandsadvokat Sven Knagenhjelm til dei pårørande etter ulykka 24. februar i fjor gjekk torsdag ut med ein reaksjon på vegner av familien til dødsofferet og til den jamaldra kameraten hans som overlevde ulykka.

Bane Nor vart onsdag frifunne for aktlaust drap og aktlaus skade etter Filipstad-ulykka. Retten meiner ulykka kunne ha skjedd sjølv om tunnelen var riktig sikra og legg ansvaret på ungdommane sjølve. Retten heldt oppe bota på 10 millionar kroner for den manglande områdesikringa.

Advokaten skriv i ei pressemelding at tingretten er tydeleg i konklusjonen sin når det gjeld den manglande tryggleiken Bane Nor har gjort seg skuldig i, men at han tek sterkt avstand frå skildringa i dommen om at det ikkje er usannsynleg at utforskartrongen til ungdommane og risikovilligheit uansett ville teken overhand.

Han nemner ei rekkje omstende som førte til at ungdommane ikkje trudde det var straum i køyreleidningen over toget eller at det var spesielt farleg å gå inn på området.

– I motsetning til det tingretten har lagt til grunn, har ungdommane altså ikkje vore klar over at dei utsette seg for risiko for høgspentstraum. Hadde Bane Nor oppfylt dei krava til tryggleik som tingretten har konkludert med at dei ikkje hadde oppfylt, så ville ulykka ikkje skjedd, skriv bistandsadvokaten.

Ungdommane på 15 og 16 år gjekk gjennom eit hol i eit gjerde og inn i den mørklagde togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo. Inne i tunnelen klatra dei tre ungdommane opp på det parkerte toget og kom då borti ein køyreleidning som førte ei spenning på 15.000 volt.

Even Warsla Meen døydde. Dei to andre ungdommane vart kritisk skadde, men overlevde.

(©NPK)