Dette er tiltaka kommunane med mest smitte må vurdere

innenriks

Torsdag varsla regjeringa strengare smitteverntiltak for heile landet, men dei har òg lagt fram tiltak som kommunar med høg smitte bør vurdere å innføre.

I vekerapporten for veke 44 skriv Folkehelseinstituttet at det er smitteauke i heile landet, men at Oslo, Vestland og Innlandet hadde flest tilfelle. I byane Oslo og Bergen jobbar dei hardt for å behalde kontrollen etter større smitteutbrot.

– Her må vi òg vere merksame på at det sannsynlegvis vil komme betydeleg strengare reglar i Oslo- og Bergensregionen, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen om nye tiltak torsdag.

Tiltak mot mykje smitte

Blant tiltaka kommunane med mykje smitte bør vurdere å innføre, er stans i breiddeidretten, ytterlegare restriksjonar for serveringsstadar, til dømes full skjenkestopp eller stenging klokka 22, ytterlegare avgrensingar i storleiken på arrangement og raudt nivå på vidaregåande skular. Raudt nivå inneber mindre elevgrupper og alternative oppmøtetider.

Dei bør òg vurdere å tilrå bruk av munnbind i taxi når det blir tilrådd brukt i kollektivtransport, obligatorisk heimekontor, to meters avstand ved fysisk aktivitet innandørs, og å stengje eller avgrense verksemder og aktivitetar som har stort potensial for smittespreiing.

Det kan vere symjehallar, treningssenter, idrettshallar, bingohallar, museum, bibliotek, arrangementsstader utan fastmonterte sete og andre offentlege stadar der mange møtes innandørs.

Meir samarbeid

– Oslo og ein del av dei omkringliggjande kommunane har allereie innført ein del av desse tiltaka, og dei jobbar no med lista, seier direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg til NTB.

Ho seier at det går føre seg eit arbeid mellom nærliggjande kommunar slik at tiltaka skal vere mest mogleg like og heilskaplege.

– Dei har samarbeidd etter førre runde med tiltak, og ein har fått ei betydeleg koordinering samanlikna med tidlegare. Det er framleis ein del forskjellar som dei no vil prøve å gå gjennom, for å forenkle for innbyggjarane, men også for å vere føre var i dei kommunane som ikkje har fullt så sterkt smittepress som det Oslo og Bergen har.

Nye tiltak i Oslo og Bergen

Torsdag bestemde Viken fylke at dei innfører heimeundervisning for vidaregåande skular frå måndag.

Kl. 18 torsdag skulle Bergen kommune leggje fram nye smitteverntiltak, og byrådet i Oslo har varsla at dei vil orientere om koronasituasjonen i Oslo og innføring av nye tiltak fredag klokka 12.

– Så kva dei vedtek, vil bli kjent ganske snart. Utgangspunktet er at dei vil sjå på alle tiltaka, og kanskje innføre alle, i alle fall ein god del av dei, og kanskje ha nokon i bakhand for å kunne innføre raskt, seier Stoltenberg.

– Men er det ei klar tilråding at Bergen og Oslo bør innføre alle tiltak på lista no?

– For nokre tiltak står det at ein bør vurdere det. Det kanskje aller viktigaste handla om gå frå gult til raudt i vidaregåande skule, og vi ber òg kommunane vurdere å gå til raudt òg i ungdomsskulen. Det er ikkje eit absolutt pålegg, men ei sterk tilråding om å vere førebudd på å gjere det på kort varsel, seier Stoltenberg.

(©NPK)