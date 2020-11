Grande: – Venstre kunne ha roke ut av regjeringa på grunn av bompengestriden

innenriks

I juni i fjor kom Frps landsstyre med seks bompengekrav til dei tre andre regjeringspartia, og Grande skriv at Siv Jensen gav uttrykk for at det ville bli ei regjeringskrise viss ikkje dei andre partia bøygde av.

Ho beskriv at stemninga på eit gitt tidspunkt var så dårleg at «det ikke var mulig å sitte alle fire partilederne i samme rom mens vi diskuterte bompengesaken», ifølgje Aftenposten.

Ifølgje Grande hadde Erna Solberg og Grande vorte samde om ei skisse til løysing. Dersom Venstre sa ja til ho, skulle Frp få valet mellom å akseptere resultatet og forlate regjeringa.

Venstre sa ja, men Frp sa nei. Ifølgje Grande valde Solberg deretter ein annan strategi, nemleg å gi både Frp og Venstre eit ultimatum.

«Jeg hadde lagt hodet på blokka i gruppa dagen før og sagt at Erna hadde gitt meg et løfte – at det kom til å bli som vi håpet på. Nå risikerte jeg å miste all autoriteten jeg hadde hatt i gruppa», skriv Grande om møtet i Venstres stortingsgruppe som valde å seie ja.

Grande skriv at det var dei tre statssekretærane Audun Rødningsby, Jan-Christian Kolstø og Geir Olsen, som overtydde gruppa etter at ho sjølv meinte at viss ho fronta dette ville nokon andre i gruppa bruke høvet til å påføre henne eit gigantisk nederlag og stemme for at partiet skulle gå ut av regjeringa, noko ho var motstandar av.

Grande skriv ikkje kven desse andre var, men ifølgje Aftenposten kjem ho med spark til både Abid Raja og støttespelaren hans Carl-Erik Grimstad.

