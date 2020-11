Høie: Alle må bidra om vi skal kunne feire ei normal jul

innenriks

Torsdag presenterte regjeringa nye og strengare tiltak for å avgrense koronasmitten i landet.

– Viss vi får veldig god oppslutning om tiltaka, kan vi ha ein annan smittesituasjon før jul, sa Høie som understreka at uvissa no er større enn ho var førre veke.

Det er berre to veker sidan regjeringa innførte tiltak for å redde jula for folk, men no er vurderinga at vi ikkje har tid til å sjå effekten av tiltaka som er innførte.

– Eg trur alle ønsker ein annan situasjon før jul, slik at vi kan feire ein mest mogleg normal jul. Men det viktigaste no er at vi gjer dette saman, for å unngå at sjukehusa våre er overoppfylte i jula og at mange er redde for å miste sine næraste fordi dei ligg alvorleg sjuke i jula, sa Høie.

