Havarikommisjonen klar med ny Helge Ingstad-rapport i mars

Det skriv Teknisk Ukeblad.

Havarikommisjonen kom 29. november 2018 med ein førebels rapport om ulykka, knappe to veker etter kollisjonen mellom Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 8. november.

Deretter gav kommisjonen ut den første delrapporten sin 8. november i fjor. Denne rapporten omhandla resultata frå undersøkinga av hendingsgangen fram til kollisjonen skjedde.

Rapporten som no kjem i mars neste år, er delrapport to, og omhandlar kva som skjedde etter kollisjonen, som til slutt enda med at Helge Ingstad sokk.

