Kommunar rundt Bergen skal samlast om koronatiltak

innenriks

Det skjer etter at helseminister Bent Høie (H) møtte ordførarar og rådmenn frå dei sju kommunane torsdag. Under møtet la Høie fram dei nye nasjonale tiltaka, og dessutan ei utvida liste over moglege tiltak på lokalt plan, skriv BT.

Kommunane det gjeld, er Askøy, Øygarden, Alver, Bjørnafjorden, Samnanger, Osterøy og Vaksdal. Samtidig har byrådet i Bergen varsla pressekonferanse torsdag kveld, der det er varsla nye tiltak.

– Vi er ein felles bu- og arbeidsregion og er tett integrert. Nokon av kommunane har ikkje det same smittetrykk som til dømes vi og Bergen har hatt, men det vil berre vere eit tidsspørsmål før smitten når alle kommunane, seier Askøy-ordførar Siv Høgtun (H) til avisa.

Høgtun seier at samkøyrde tiltak vil gjere det lettare å kommunisere dei til innbyggjarane.

Det er førebels uklart akkurat kva tiltaka blir, men Alver-ordførar Sara Hamre Sekkingstad (Sp) seier kommunane vil komme med ei felles pressemelding torsdag kveld.

(©NPK)