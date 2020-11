Kraftig vekst i fråværet i Oslo-skulane i haust

innenriks

Avisa har fått innsyn i fråværstala for 22 vidaregåande skular i hovudstaden, totalt rundt 18.000 elevar.

Tala gjeld frå veke 34 og til veke 39 og viser at tre av dei vidaregåande skulane har over 80 prosents auke i fråværet, medan det registrerte fråværet samla har auka med 42 prosent. I tillegg seier fleire rektorar at dei trur skulane har underrapportert fråværet.

– Det er urovekkjande med ein så høg auke i fråværet. Elevane har jo ikkje rett til å melde seg på undervisning når dei er sjuke, og vi veit frå forskinga at elevar klarer seg betre jo meir dei er på skulen, seier skuleforskar Anne Marie Jorde Sansør ved Universitetet i Oslo.

Auken i fråvær kjem etter at elevar sidan august har fått beskjed om at dei ikkje treng å møte på skulen dersom dei har milde luftvegsinfeksjonar eller feber. Dei treng heller ikkje legeattest.

Sansør meiner at skulane må finne måtar å kompensere for tapt undervisning for elevar på, både under koronapandemien og etter.

