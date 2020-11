Krass Frp-leiar: – Vi har ressursar til å koronateste på grensene

innenriks

Jensen meiner det er bra at regjeringa er tydeleg i bodskapen sin for å avgrense smittespreiinga, men synast det er rart at dei ikkje har vore endå tydelegare på tiltak som ein veit vil vere med på å avgrense importsmitten til Noreg.

Statsminister Erna Solberg orienterte Stortinget om smittesituasjonen torsdag, og det blir no innført nye og strengare tiltak for å avgrense smittespreiinga i landet, mellom anna ved innreise.

– Eg er glad for at regjeringa har sett behovet for tydelegare tiltak for å avgrense importsmitten. Vi fremja allereie i august forslag om obligatorisk testing på grensene, og har stått rimeleg åleine om det fram til no, sa Jensen, som la til at ho registrerer at Arbeidarpartiet òg meiner at det er eit klokt tiltak.

Utfordrar regjeringa

– Eg forstår at det er ressurskrevjande, men vi har personellgrupper det vil vere mogleg å setje inn, viss ein verkeleg ønskjer å avgrense importsmitten til Noreg. Og eg vil utfordre regjeringa på det. Eg synest det er rart at ein ikkje klarer å vere endå tydelegare på å setje i verk tiltak ein veit vil vere med på å hjelpe mot importsmitten til Noreg, sa Jensen.

Frp-leiaren sa òg at ho var bekymra for arbeidsplassane i landet som følgje av situasjonen.

– Regjeringas kompensasjonsordning har ikkje vore tilstrekkeleg, og regjeringa har vore bakpå heile vegen sidan mars. No har ein hatt god tid til å førebu seg til desse tinga, sa Frp-leiaren.

– Eg trur mange opplever at tiltaka ikkje treffer dei som er ramma, og at ein av den grunn risikerer at bedrifter går over ende, og at folk mistar jobbane sine unødvendig.

Vil følgje med

Ho la til at ho forventar at tiltakspakkane regjeringa har varsla, har teke inn over seg dei utfordringane som mange næringar og bedrifter no har – og at Frp vil følgje med på korleis regjeringa handterer situasjonen framover.

– Vêr trygg, Framstegspartiet, og sikkert resten av Stortinget, er klare til å forsterke dei tiltaka regjeringa kjem med, viss dei ikkje viser seg å vere tilstrekkeleg.

(©NPK)