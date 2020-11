Ny smittesituasjon forseinkar budsjett-tillegget til regjeringa

innenriks

To tillegg til statsbudsjettet skulle etter planen vore levert til Stortinget fredag, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

– Situasjonen no medfører auka utgifter for kommunane. Næringslivet taper meir fordi dei får færre kundar. Vi hadde planlagt å leggje fram tilleggsproposisjonen både på kommuneøkonomi og reiselivspakkar i morgon. No ventar vi nokre dagar for å sjå om det er enkeltelement som må justerast, seier ho til NTB torsdag.

Tilleggsproposisjonen for kommuneøkonomien har teke utgangspunkt i funna frå eit utval som har rekna på kor store kostnader kommunane har hatt på grunn av pandemien. Regjeringa har lova at kommunane skal få refundert utgiftene sine.

– Dei kommunane som har store utgifter, kan få ekstra utbetalt, seier Solberg.

Regjeringa vil òg leggje fram ein tilleggsproposisjon som dekkjer utgifter til støtteordninga som skal hjelpe reiselivsbedrifter og serveringsbransjen.

(©NPK)