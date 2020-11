Politiet innfører mellombels væpning på grunn av skjerpa trusselvurdering frå PST

innenriks

Væpninga trer i kraft torsdag, opplyser Politidirektoratet.

Fredag førre veke offentleggjorde PST ei oppdatert trusselvurdering der trusselnivået er uendra, men trusselen frå ekstrem islamisme er skjerpa.

Det finst ikkje nokon konkret trussel mot Noreg, men «hendelsene i Europa den senere tiden er en påminnelse om at politiet alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe», opplyser politiet.

− Den viktigaste jobben til politiet er å tryggje befolkninga. Vi har tett dialog med PST om korleis situasjonen ute i Europa påverkar norske forhold, og gjer løpande vurderingar om det er nødvendig å treffe tiltak som svarer på utviklinga i trusselbiletet, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

PSTs trusselvurdering beskriv det som sannsynleg at eit eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil bli utført av ein enkeltperson som angrip folkesamlingar eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. Det er sannsynleg at angrepsmidlane i eventuelle angrep vil involvere hogg-/stikkvåpen eller køyretøy.

− Væpning blir derfor vurdert som eit viktig tiltak for eigenvern, og for å sikre snøggleik i responsen frå politiet for å kunne hindre eller respondere adekvat på slike hendingar, seier Bjørnland.