Raudt nivå på vidaregåande skular i Bergensområdet

– Vi vil innføre raudt nivå på vidaregåande skular i Bergen og omland så raskt vi klarer. Målsetjinga er frå måndag, seier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, til avisa.

Lyngedal seier det førebels er uklart kva skular det vil gjelde, men at det vil komme konkret informasjon fredag.

Tiltaket er i tråd med tilrådingane til regjeringa frå torsdag om at vidaregåande skular i område med høg risiko for smitte skal gå over til raudt nivå.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) skriv på Facebook at også ungdomsskular må vere førebudde på at tiltaksnivået kan bli endra til raudt.

