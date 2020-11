Solberg: Grunnlag for bortvising frå Noreg viss ein ikkje har negativ koronatest

innenriks

På pressekonferansen til regjeringa svarte helseminister Bent Høie (H) på spørsmål om arbeidarar frå utlandet er sett bort frå reglar for karantene ved framkomst frå raude land.

Reglane gjeld for alle utanlandske statsborgarar som kjem frå utlandet, med få unntak. Unntaka kan gjelde folk som jamleg pendlar frå Sverige og Finland eller folk i kritiske samfunnsfunksjonar når det er nødvendig for å unngå liv og helse.

Ved innreise må ein vere i karantene i ti dagar på eigna stad og framvise negativ koronatest frå dei siste 72 timane, ifølgje dei nye reglane.

– Og så må eg understreke at det betyr at ein ikkje slepp inn i landet. Dette er grunnlag for bortvising frå Noreg viss du ikkje har dokumentert ein slik test, skaut Solberg inn.

Norske statsborgarar må òg i karantene etter å ha vore i raude land, men vil naturlegvis ikkje bli viste bort, understrekar Solberg.

(©NPK)