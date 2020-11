innenriks

– Helsedirektoratet har berekna at vi vil sjå ein betydeleg auke i talet på pasientar som krev intensivbehandling dei næraste vekene, sa statsminister Erna Solberg (H) til Stortinget torsdag.

Ho la til at vi i slutten av november kan risikere at over 100 pasientar har behov for intensivbehandling for covid-19.

