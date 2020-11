Drammen innfører same smitteverntiltak som Oslo

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) har bede nærliggjande kommunar om å samordne tiltaka sine, og fredag vedtok Drammen kommune å innføre dei same tiltaka som Oslo, melder Drammens Tidende.

Det inneber at også i Drammen blir forbode med sosiale samlingar utanfor private heimar, all fritidsaktivitet for vaksne blir stengd, verksemder der det føregår kultur- og fritidsaktivitetar blir stengde, med unntak av bibliotek, og det blir innført full skjenkestopp.

Raudt nivå blir vurdert innført i ungdomsskulen dei neste vekene, munnbind blir påbode i taxiar, og butikkar, kjøpesenter og liknande må sikre at kundane kan ha to meters avstand, og dei må sørgje for naudsynt vakthald. Barne- og ungdomsidretten kan halde fram med å arrangere treningar, men ikkje cupar og turneringar.

Tiltaka trer i kraft ved midnatt natt til tysdag.

