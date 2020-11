Grande i ny bok: Pelsdyrforbodet var ein test

innenriks

Fredag blir boka «Oppreist» lansert av tidlegare Venstre-leiar Trine Skei Grande. Her fortel Grande om prioriteringane før Venstre skulle i forhandlingar med Høgre og Frp. Her skriv ho at kravet om å avvikle pelsdyrnæringa vart lagt til kravlista som «ein ekstra test», skriv Nationen.

– Vi gjekk med vilje lenger enn vi trudde Siv og Erna kom til å strekke seg, fortel ho i boka.

Venstre fekk i regjeringsforhandlingane, først på Jeløya i 2018, såg på Granavolden i 2019, gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringa innan 2025.

Leiar i næringskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, reagerer kraftig på det Grande no fortel.

– Å bruke forbodet som ein test er ein skrekkeleg måte å behandle folk og seriøse næringsdrivande familiar i Noreg på. Det overraskar meg ikkje. Eg hadde ganske låge forventningar til kva Venstre kunne gjere med livet til folk på bygda, men dette er eit lågmål, seier Pollestad til Nationen.

Han seier det mest alvorlege er at Høgre og Frp gav ein siger til Venstre som dei ikkje trong å gi og han seier det truleg ville vorte ei regjering med Høgre, Frp og Venstre, også utan pelsdyrforbodet.

(©NPK)