innenriks

Både Oslo og Bergen innførte fredag dei mest inngripande tiltaka sidan mars.

– Dette viser alvoret i situasjonen. Tiltaka i Oslo og Bergen er naudsynte og riktige, seier Høie.

Han forventar at dei andre kommunane i regionane følgjer opp med tilsvarande tiltak og seier han er glad for at fleire har gjort det allereie.

– Vi kan igjen klare dette saman. No gjer innbyggjarane i desse områda ein ekstra innsats for heile landet, seier Høie.

(©NPK)